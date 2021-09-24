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    Kayseri’de uyuşturucudan aranan şüpheli halının arkasından çıktı

    Narkotik ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda, araması bulunan 7 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden biri halının arkasında gizlenirken bulundu.
    • İHA
    • 24.09.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 10:45
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    Kayseri’de uyuşturucudan aranan şüpheli halının arkasından çıktı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan yakalama kararı bulunan 10 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    HALININ ARKASINDAN ÇIKTI

    Yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, şahıslardan biri de saklandığı halının arkasından çıktı.

    Ayrıca operasyonda hırsızlık suçundan aranması bulunan S.S.Ç. isimli şahıs da yakalandı.

    Kayseri’de uyuşturucudan aranan şüpheli halının arkasından çıktı ViDEO

    “YAKIŞIKLI ÇEK”

    Operasyonda yakalanan şahıslar, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

    Şahıslardan bazıları, kendilerini görüntüleyen gazetecilere; "Yakışıklı çek" diye seslendi.

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    Kayseri’de uyuşturucudan aranan şüpheli halının arkasından çıktı #4

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