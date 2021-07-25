Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
291.610
1.25%
EXEN Coin
24.98
-0.08%
28ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 28 C

    Kayseri’de viyadüğe park edilen araç, 200 metre yükseklikten yuvarlandı

    Viyadük kenarındaki toprak yola park edilen otomobil bir anda hareket ederek 200 metre yükseklikten yuvarlandı.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 16:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’de viyadüğe park edilen araç, 200 metre yükseklikten yuvarlandı

    Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Derevenk Viyadüğü’nde, F.K. isimli şahıs otomobilini toprak yola park etti.

    F.K., arkadaşı ile kayalıklara oturarak dere yatağını izlemeye başladı.

    Park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle bir anda hareket ederek 200 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kaza sırasında otomobilin içinde kimsenin olmaması feci bir kazanın önüne geçti.

    Kayseri’de viyadüğe park edilen araç, 200 metre yükseklikten yuvarlandı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri’de viyadüğe park edilen araç, 200 metre yükseklikten yuvarlandı #2

    Kayseri’de viyadüğe park edilen araç, 200 metre yükseklikten yuvarlandı #3

    Kayseri’de viyadüğe park edilen araç, 200 metre yükseklikten yuvarlandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir