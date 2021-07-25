Kayseri’de viyadüğe park edilen araç, 200 metre yükseklikten yuvarlandı

Viyadük kenarındaki toprak yola park edilen otomobil bir anda hareket ederek 200 metre yükseklikten yuvarlandı.

Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Derevenk Viyadüğü’nde, F.K. isimli şahıs otomobilini toprak yola park etti.

F.K., arkadaşı ile kayalıklara oturarak dere yatağını izlemeye başladı.

Park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle bir anda hareket ederek 200 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında otomobilin içinde kimsenin olmaması feci bir kazanın önüne geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.