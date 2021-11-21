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- Kayseri'de yakalanacağını anlayan firari camdan atladı
Kayseri'de yakalanacağını anlayan firari camdan atladı
Hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerini görünce birinci kattan atladı. Ayağı kırılan şahıs, tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi.
- İHA
- 21.11.2021 - 13:25
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri,haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
6 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ
Emniyet ekipleri,D.C.isimli şahsın, Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit ederek bulunduğu ikamete operasyon düzenledi.
1.KATTAN ATLAYIP,AYAĞINI KIRDI
Ailesi, evde olmadığını söylediği esnada D.C., birinci kattaki evlerinden aşağı atlayıp,ayağını kırdı.
Polis,aşağı atlayan şahsı görmesiyle birlikte,yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Ayağı kırılan D.C.,tedavisinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.