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- Kayseri'deki şahıs, 112 kilo uyuşturucu ile yakalandı
Kayseri'deki şahıs, 112 kilo uyuşturucu ile yakalandı
- DHA
- 31.10.2021 - 13:10
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri, 2 gün önce Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu götürüleceği bilgisini aldı.
Kayseri sınırları içerisine giren M.K.'nin kullandığı ev eşyası yüklü kamyonet takibe alındı.
Kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolu polis kontrol noktasında durduruldu.
2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Araçta hassas burunlu narkotik köpeği 'Jack' arama yaptı. Jack'in verdiği tepki sonucu çantalar içine gizlenmiş, eşyalarla kamufle edilmiş ve piyasa değeri 2 milyon TL değerinde 109 kilo skunk ve 3 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheli M.K. gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyette sorgulanan M.K. uyuşturucuyu 1 milyon TL'ye Diyarbakır'dan aldığı ve İstanbul'a götürerek daha yüksek miktarda satmayı amaçladığı belirtildi. M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.