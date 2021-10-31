Kayseri'deki şahıs, 112 kilo uyuşturucu ile yakalandı

2 gün önce polisin düzenlediği operasyonda eşya yüklü kamyonette bulunan 112 kilo uyuşturucuyu taşıyan şüpheli M.K., tutuklandı. Şahsın uyuşturucuları 2 katı fiyatına satacağı belirlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri, 2 gün önce Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu götürüleceği bilgisini aldı.

Kayseri sınırları içerisine giren M.K.'nin kullandığı ev eşyası yüklü kamyonet takibe alındı.

Kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolu polis kontrol noktasında durduruldu.

2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Araçta hassas burunlu narkotik köpeği 'Jack' arama yaptı. Jack'in verdiği tepki sonucu çantalar içine gizlenmiş, eşyalarla kamufle edilmiş ve piyasa değeri 2 milyon TL değerinde 109 kilo skunk ve 3 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheli M.K. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyette sorgulanan M.K. uyuşturucuyu 1 milyon TL'ye Diyarbakır'dan aldığı ve İstanbul'a götürerek daha yüksek miktarda satmayı amaçladığı belirtildi. M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.





