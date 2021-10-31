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    Kayseri'deki şahıs, 112 kilo uyuşturucu ile yakalandı

    2 gün önce polisin düzenlediği operasyonda eşya yüklü kamyonette bulunan 112 kilo uyuşturucuyu taşıyan şüpheli M.K., tutuklandı. Şahsın uyuşturucuları 2 katı fiyatına satacağı belirlendi.
    • DHA
    • 31.10.2021 - 13:10
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    Kayseri'deki şahıs, 112 kilo uyuşturucu ile yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri, 2 gün önce Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu götürüleceği bilgisini aldı.

    Kayseri sınırları içerisine giren M.K.'nin kullandığı ev eşyası yüklü kamyonet takibe alındı.

    Kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolu polis kontrol noktasında durduruldu.

    2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

    Araçta hassas burunlu narkotik köpeği 'Jack' arama yaptı. Jack'in verdiği tepki sonucu çantalar içine gizlenmiş, eşyalarla kamufle edilmiş ve piyasa değeri 2 milyon TL değerinde 109 kilo skunk ve 3 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheli M.K. gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Emniyette sorgulanan M.K. uyuşturucuyu 1 milyon TL'ye Diyarbakır'dan aldığı ve İstanbul'a götürerek daha yüksek miktarda satmayı amaçladığı belirtildi. M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Kayseri deki şahıs, 112 kilo uyuşturucu ile yakalandı #1

    Kayseri deki şahıs, 112 kilo uyuşturucu ile yakalandı #2

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