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    Kayseri'deki tandır cinayetinde cezalar belli oldu

    Ağabeyini öldürüp tandıra gömen Yusuf Turhan'a 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezası verilirken, Bedirhan Turhan ise 2 kez müebbet hapis cezası aldı.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 12:16
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    Kayseri'deki tandır cinayetinde cezalar belli oldu

    Kayseri’de 19 Mayıs tarihinden kayıp olarak aranan Firdevs Öztürk ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Mehmet Turhan çiftini bulmak için yapılan çalışmalar, dehşet verici bir cinayeti gün yüzüne çıkarmıştı.

    Yapılan araştırmalar sonucunda, çiftin öldürülüp gömüldükleri ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, 9 Haziran tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi'nde bulunan evlerinin tandırında çiftin cesedine ulaşmıştı.

    KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP TANDIRA GÖMDÜ

    Cinayetle ilgili Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Nejla Turhan ise ev hapsi cezası almıştı.

    Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf Turhan ve Bedirhan Turhan, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

    Kayseri deki tandır cinayetinde cezalar belli oldu #1

    "BENDEN HARAÇ İSTEDİ"

    Tutuklu sanık Yusuf Turhan, duruşmada verdiği ifadede, "Ağabeyim cezaevinden çıktıktan sonra musallat oldu. Benden haraç istedi. Bana mektup yolladı. 'Senin ciğerini sökerim, köpeklere atarım' diyordu. Ağabeyim, 'Bana ev vermezsen hayatı zindan ederim' diyordu. Benim kazandığım paraya göz dikiyordu. Şu an çok kötü durumdayım çünkü ağabey katili olarak yargılanıyorum. İkisini de öldürmek istemedim. Beni öldürmek istiyorlardı, kendimi korumak için böyle bir eylem yaptım. Çok pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi.

    Kayseri deki tandır cinayetinde cezalar belli oldu #2

    "ARALARINI DÜZELTMEYE ÇALIŞTIM"

    Bir diğer tutuklu sanık Bedirhan Turhan ise savunmasında, "Amcam ve yengem ile aramda hiçbir husumet yok. Onları öldürmem için hiçbir sebep yok. Ben hep babamla amcamın arasını düzeltmeye çalıştım. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

    KARDEŞ VE YEĞENE CEZA YAĞDI

    Duruşmada söz hakkı verilen talihsiz çiftin kızları Ayşe Tellioğlu ise sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

    Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda, ağabeyini öldüren Yusuf Turhan'a 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet, Bedirhan Turhan'a 2 kez müebbet hapis cezası verirken, tutuksuz yargılanan sanık Nejla Turhan ise beraat etti.

    Kayseri deki tandır cinayetinde cezalar belli oldu #3

    Kayseri deki tandır cinayetinde cezalar belli oldu #4

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