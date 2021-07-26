4 vatandaşa ait elektrik panolarına zarar veren ve piyasa değeri 90 bin lira olan kabloları çalan O.K. ve V.H. isimli şahıslar yakalandı.

Kilis'te, Güvenli köyü ile Polateli Yeniyapan köylerinde 4 vatandaşa ait tarlada bulunan elektrik panolarına zarar verildi.

Piyasa değeri 90 bin lira olan kabloların çalınması ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Polateli ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucu kabloların O.K ve V.H. isimli şahıslar tarafından çalındığı belirlendi.

Yapılan operasyon ile kablolarla birlikte yakalanan O.K ve V.H. gözaltına alındı.

Kilis’te 90 bin liralık kabloları çalan şahıslar yakalandı VİDEO



SERBEST BIRAKILDILAR

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından O.K. ve V.H, sevk edildikleri adli merciler tarafından adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.