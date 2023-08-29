Kilis'te dayı ile yeğen arasında arazi kavgası çıktı: 1 ölü

İHA

Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde, T.Y. ile dayısı M.Y. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Dayısını av tüfeğiyle vurdu

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. T.Y. aldığı av tüfeğiyle dayısı M.Y’ye ateş ederek öldürdü.

Çevredeki vatandaşların ihbarına üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Sağlık ekipleri yönlendirildi.

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Hayatını kaybetti

Ekiplerce yapılan incelemede M.Y. hayatını kaybettiği belirlendi.

M.Y.’nin cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Yeğen aranıyor

Firari şüpheli T.Y.’nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.