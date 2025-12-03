Kilis'te gıda denetiminde mide bulandıran anlar: Kesilen ceza gündem oldu

- Kilis'te zabıta ekipleri, gıda denetiminde tarihi geçmiş ürünler ve ölü fareler buldu.
- Merdiven altı üretim yapan işletmeye 2 bin 953 lira ceza kesildi.
- Ceza miktarı tepkilere yol açtı.
Kilis'te mide bulandıran anlar...
Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, rutin denetimde Dereboyu Caddesi'nde merdiven altı üretim yapan işletmeyi tespit etti.
HİJYENSİZ VE TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER
İşletmede yapılan denetimlerde çok sayıda hijyensiz ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.
ÖLÜ FARELER
Ekipler, yaklaşık 4 araçlık ürüne imha edilmek üzere el koydu, işletmede yerlerdeki ölü fareler ise pes dedirtti.
ŞAKA GİBİ CEZA
Zabıta ekipleri tarafından 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.