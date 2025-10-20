Kilis’te hijyene uymayıp kapatılan nar ekşisi imalathanesine 147 bin TL ceza uygulandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Merdiven altı üretim yapan tesisler, insan sağlığı için tehlike oluşturuyor.

Kilis Belediyesi, sağlıksız koşullarda nar ekşisi üretimi yapılan bir tesise operasyon düzenledi.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Skandal görüntülerin kaydedildiği imalathanede Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de incelemelerde bulundu.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyadan hesabından yapılan açıklamada, bir evin altındaki garaj bölümünde uygun olmayan şartlarda nar pekmezi üretiminin tespit edildiği belirtildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

5996 Sayılı Kanun kapsamında, işletme kayıt belgesi olmadan ve teknik/hijyenik şartlara uymayan üreticiye toplam 147 bin 350 TL idari para cezası uygulandı ve işletmenin faaliyeti durduruldu.

İşletmenin yeniden üretim yapması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Denetimlerin, gıda güvenliği ve halk sağlığı için aralıksız devam edeceği vurgulandı.