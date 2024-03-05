Kilis'te tırla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
AA & Ensonhaber

Kilis'te Hatay kara yolunun 5. kilometresinde İ.H.S. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Kamyonette sıkışan sürücü ve M.D. ile M.B. ekiplerce çıkarılarak Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.