Kilis'te tırla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

AA & Ensonhaber
Kilis'te Hatay kara yolunun 5. kilometresinde İ.H.S. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 kişi yaralandı
Kamyonette sıkışan sürücü ve M.D. ile M.B. ekiplerce çıkarılarak Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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