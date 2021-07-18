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- Kilis'teki berber, tıraşını yaptığı müşteri tarafından öldürüldü
Kilis'teki berber, tıraşını yaptığı müşteri tarafından öldürüldü
Tıraş nedeniyle aralarında tartışma çıkmasının ardından müşteri, berberi Ali Osman Karabalık'ı tüfekle vurdu. Berber, hayatını kaybetti.
- DHA
- 18.07.2021 - 14:27
Kilis'teki Odun Pazarı Caddesi'nde berber dükkanı işleten Ali Osman Karabalık, sabah saatlerinde gelen müşterisi Yahya B. ile tıraş nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Yahya B., tüfekle geri dönerek Ali Osman Karabalık'a ateş etti.
BERBER KURTARILAMADI
Yaralanan Karabıyık, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Yahya B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.