Veterinerdeki köpeği sapkın ifadeler ile sevdiği gerekçesi ile uzaklaştırılan B.P. isimli şahıs, iş yerine şişeli ve bıçaklı saldırı düzenledi.

Kırıkkale’de B.P. isimli bir şahıs, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan özel bir kliniğe gelerek önce bir köpeği sevdi, ardından çalışanlara hakaret edip saldırmaya başladı.

Çıkan tartışmanın ardından B.P., çevredeki vatandaşların araya girmesi ile bölgeden uzaklaştırıldı. Bir büfeden aldığı şişeler ile tekrar veterinerin önüne gelen B.P., iş yerine şişe fırlatmaya başladı.

Şişelerden bir tanesi kliniğin camekanını kırarken diğeri de tabelaya zarar verdi. Üçüncü kez gelmesinde de bıçaklı saldırı girişiminde bulunan B.P., hayvanları kesmekle tehdit etti.

Serbest bırakıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, B.P.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.P., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

“Cinsel içerikli sözlerle köpeğimizi sevmeye başladı”

İHA’nın haberine göre; Veteriner Hekim Rumeysa İkra Oçaktan, cinsel içerikli sözlerle köpeği sevdiğini ve ardından şişelerle saldırıda bulunarak kliğinin camını kırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi geldi çok cinsel içerikli sözlerle köpeğimizi sevmeye başladı ve ben de ’terbiyesizlik yapmaması gerektiğini ve uzaklaşması gerektiğini’ söyledim. Kamera kayıtlarında da bu mevcut. Sonrasında yandaki tekel bayiden bir cam şişe fırlattı. Araya birkaç esnaf girdi onu uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada çitlerin ardından hocamın saçını çekmek için elini uzattı. Tekrar geldi bu kez elinde 2 tane cam şişe ve ardından camımız kırıldı. Cam kırılma olayından sonra arkadaşım yaralandı, rapor için hastaneye gittiler.

Kırıkkale'de, veterinere şişeli bıçaklı saldırı: Hayvanları kesmekle tehdit etti VİDEO



“Bizi de kesmekle tehdit etti”

Yalnız kalmamak adına birkaç arkadaşımızı çağırmıştık. Onlara ’kişi burada çabuk gelin’ dedim. Onları görünce zaten hemen kaçtı. 9’a kadar klinikte kalmak zorunda kaldık. Gidemedik bizi hayvanlarımızı kesmekle ve bizi de kesmekle tehdit etti. Son kontrolleri yapıp çıkalım dediğimizde tekrar bir saldırı daha oldu. Elinde bıçağı olduğunu söylediler.”





“Sevme sırasında inanılmaz sapkın argo kelimeler kullandığını fark ettik”

Klinik sahibi Veteriner Hekim Behiye Gümüşkalem Dündar da şahsın 3 defa saldırı girişiminde bulunduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarla dışarıda oturup sohbet ederken yabancı tanımadığımız bir kişi gelip köpeğimizi sevdi. Sevme sırasında inanılmaz sapkın argo kelimeler kullandığını fark ettik. Köpeği öyle değil böyle seveceksin şöyle seveceksin onlar bu tarz şeylere alışkındır gibi sapkınca kelimeler kullanınca uyardık. Uzaklaşması gerektiğini söyleyince de tartışarak yandaki büfeye girdi. Oradan boş bir şişe alıp üzerimize doğru attı." şeklinde konuştu.

"Elinde bıçak ve taşlarla geldi"

Klinikten çıkarken saldırganın pusuda yattığını ve o sırada şoka girdiğini anlatan Dündar, "O sırada biz şoka girdik. Ama hakaretlerin biri bin para. Diğer arkadaşlar uzaklaştırdılar onu. Polise haber verdik, polisler geldi. Emniyetçi arkadaşlar gerekenleri yapıp tutanakları tuttu. Ben de karakola ifademi vermek için tam kliniğimden çıkarken meğer pusuda yatıyormuş. Üzerime doğru 2 tane şişeyi atınca ben de çekilince biri cama denk geldi. O sırada arkadaşımızın kolu yaralandı. 2’nci şişeyi de tabelaya denk gelecek şekilde hasar verdi. Tabii çevre komşularımız gelip uzaklaştırdılar. Akşam 8.30 gibi eşim ve 2 arkadaşımız bize yardımcı olmak için burada bulunurken elinde bıçak ve taşlarla bu sefer geldi. Onu kovalamaya başladılar ve bu 3’üncü saldırı olarak geçti." ifadesini kullandı.