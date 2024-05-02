Konya'da minibüs ile midibüs çarpıştı: Kazada 24 kişi yaralandı

DHA
Konya'da korkunç kazada felaketten kıl payı dönüldü.
Karapınar ilçesinde saat 23.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Emirgazi kavşağında Ömer G. yönetimindeki midibüs, kavşakta Hidayet Ö.'nün kullandığı minibüs ile çarpışmasıyla kontrolden çıkıp devrildi.
24 kişi yaralandı
Yaşanan çarpışma sonucunda 2'si minibüste olmak üzere 24 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedavi altına alındı
Kazada yaralanan vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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