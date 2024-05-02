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Konya'da minibüs ile midibüs çarpıştı: Kazada 24 kişi yaralandı

Konya'da minibüs ile midibüs çarpıştı: Kazada 24 kişi yaralandı Kavşakta çarpışan minibüs ve midibüste bulunan 24 kişi yaralanırken, yaralı şahıslar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.