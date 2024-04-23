Kırıkkale'de 113 bin liralık altın ve para olan cüzdanı sahibine teslim ettiler

DHA
Bugün öğle saatlerinde Kırıkkale'nin Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde N.K., içerisinde 133 bin 500 lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan cüzdanını düşürdü.
Polis, kaybolan cüzdanı içindekilerle bulup sahibine teslim etti
Bir süre sonra cüzdanını kaybettiğini fark eden N.K., durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kadının başvurusu üzerine arama çalışması yaptı.
Ekipler, cüzdanı aynı caddede bularak kadına teslim etti. Cüzdanını eksiksiz şekilde teslim alan kadın, ekiplere teşekkür etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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