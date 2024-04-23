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Kırıkkale'de 113 bin liralık altın ve para olan cüzdanı sahibine teslim ettiler

Kırıkkale'de 113 bin liralık altın ve para olan cüzdanı sahibine teslim ettiler Polis ekipleri, içerisinde 133 bin 500 lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan cüzdanı kadının düşürdüğü caddede bularak sahibine teslim etti.