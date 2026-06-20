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Millilerimiz maça duayla başladı

Paraguay'la karşı karşıya gelen A Milli Takımımızda maç öncesi Merih Demiral ve Mert Müldür'ün dua ettiği anlar dikkat çekti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Millilerimiz maça duayla başladı
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A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşıyor.

Karşılaşma öncesi milliler sahaya çıkarak son hazırlıklarını yaptı.

Bu anlarda millilerimizden yansıyan bir görüntü dikkatlerden kaçmadı.

MERT VE MERİH'TEN MAÇ ÖNCESİ DUA

Karşılaşmanın başlama vuruşunun hemen öncesinde Merih Demiral ve Mert Müldür'ün dua ettiği görüldü.

O anlar görenlerin beğenisini topladı.

İşte millilerimizin maçtan önce dua ettiği an...

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi