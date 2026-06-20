Paraguay'a kırmızı kart: Yeni kural uygulandı

A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşıyor.

Paraguay, A Milli Takım ile 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı maçta 10 kişi kaldı.

İlk yarının uzatma anlarında yaşanan pozisyon sonrası Miguel Almiron, Mert Müldür'e ağzını kapatarak bir şeyler söyledi.

AĞZINI KAPATTI: KIRMIZIYI YEDİ

Arda Güler ve Mert Müldür, yaşanan olay sonrası VAR işareti yaptı.

Hakem Ivan Barton, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Almiron'a kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan yeni kurala göre, yaşanan tartışmalarda bir oyuncunun ağzını kapatarak rakibine bir şey söylemesi kırmızı kart gerektiriyor.

(Görüntü TRT'den alınmıştır.)