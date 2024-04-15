Kırıkkale'de AK Parti İlçe Başkanı bacağından vuruldu Kırıkkale'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerde oy verme tartışmasından çıkan kavgada muhtar adayı tarafından tüfekle ayağından vuruldu.

DHA

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki bir kahvehanede AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak ile muhtar adayı ve akrabası olduğu öğrenilen Ş.İ. arasında oy verme tartışması çıktı.

İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine muhtar adayı Ş.İ., Irmak'a tüfekle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Irmak, bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu iyi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Irmak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken şüpheli Ş.İ. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)