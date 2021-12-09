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    Kırıkkale'de bekçiler alevler içinde bir eve su kovalarıyla müdahale etti

    Çalılöz Mahallesi'nde bulunan bekçiler, vatandaşın yardım çağrısı üzerine yanan bir eve su kovalarıyla müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 01:36
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    Kırıkkale'de bekçiler alevler içinde bir eve su kovalarıyla müdahale etti

    Kırıkkale Çalılöz Mahallesi'nde devriye atan bekçiler, bir evde çıkan yangına müdahale ederek, faciayı engelledi.

    Tek katlı müstakil bir evin oturma odasında bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

    BEKÇİLER SU KOVALARIYLA MÜDAHALE ETTİ

    O sırada sokakta devriye gezen bekçiler, vatandaşın yardım çağrısı üzerine eve girerek, odada çıkan alevlere su kovalarıyla müdahale etti.

    Yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise sobayı dışarı çıkartarak evde soğutma işlemi yaptı.

    Tedbir amaçlı sağlık görevlileri de olay yerinde hazır bekledi.

    Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

    Kırıkkale de bekçiler alevler içinde bir eve su kovalarıyla müdahale etti #1

    Kırıkkale de bekçiler alevler içinde bir eve su kovalarıyla müdahale etti #2

    Kırıkkale de bekçiler alevler içinde bir eve su kovalarıyla müdahale etti #3

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