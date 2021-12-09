Kırıkkale'de bekçiler alevler içinde bir eve su kovalarıyla müdahale etti

Kırıkkale'de bekçiler alevler içinde bir eve su kovalarıyla müdahale etti

Çalılöz Mahallesi'nde bulunan bekçiler, vatandaşın yardım çağrısı üzerine yanan bir eve su kovalarıyla müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı.

Kırıkkale Çalılöz Mahallesi'nde devriye atan bekçiler, bir evde çıkan yangına müdahale ederek, faciayı engelledi.

Tek katlı müstakil bir evin oturma odasında bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

BEKÇİLER SU KOVALARIYLA MÜDAHALE ETTİ

O sırada sokakta devriye gezen bekçiler, vatandaşın yardım çağrısı üzerine eve girerek, odada çıkan alevlere su kovalarıyla müdahale etti.

Yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise sobayı dışarı çıkartarak evde soğutma işlemi yaptı.

Tedbir amaçlı sağlık görevlileri de olay yerinde hazır bekledi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.