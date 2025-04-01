Kırıkkale'de 30 Mart pazar günü yaşanan olayda, E.C.A. isimli şahıs, F.D. isimli şahsın tartıştığı 2 çocuğu korumak için olaya müdahale etti.
Tartışma sırasında polis ve bekçi tarafları ayırarak işlem başlattı.
TARTIŞMA PARKTA YENİDEN BAŞLADI
Ancak tansiyon 31 Mart gece saat 00.45'te tekrar yükseldi.
E.C.A., arkadaşları İ.M., O.B., S.Ö., S.G. ve A.B. ile birlikte telefonda iletişim kurduğu F.D., Y.A., H.S. ve B.S. ile Yeni Mahalle Öğretmen Rıza Elitok Parkı'nda buluştu.
Parkta yeniden başlayan tartışmada, E.C.A.'nın arkadaşlarından 1'i pompalı tüfekle havaya 3 el ateş etti.
Çıkan arbedede E.C.A., elindeki bıçakla Y.A., H.S., F.D. ve B.S.'yi yaraladı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Karın ve bel bölgesinden ağır yaralanan 29 yaşındaki Yusuf Akbay, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından E.C.A. ile birlikte kaçan 5 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.
5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilen cinayet zanlısı E.C.A. sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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