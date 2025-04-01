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Kırıkkale'de çocukları korumak isterken 1 kişiyi öldürdü

Kırıkkale'de çocukları korumak isterken 1 kişiyi öldürdü F.D. isimli şahsın tartıştığı 2 çocuğu korumak için olaya müdahale eden ve daha sonrasında çıkan arbedede elindeki bıçakla Y.A., H.S., F.D. ve B.S.'yi yaralayan E.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralılardan Yusuf Akbay ise, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.