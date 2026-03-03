Melania Trump, İran'daki okul saldırısı sonrası BM'de çocuklar için konuştu

ABD’nin First Lady’si Melania Trump, İsrail ve ABD’nin İran’daki hedeflere düzenlediği saldırılar sonucu bir okulda çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından sadece birkaç gün içinde kritik bir oturuma öncülük etti.

Toplantı, özellikle savaş ve çatışmalardan etkilenen çocukların korunması, güvenli eğitim ortamlarının sağlanması ve insani yardımların koordinasyonu üzerine odaklandı.

"ÇOCUKLAR ÇATIŞMALARDAN KORUNMALI"

Toplantıda konuşan Melania Trump, “Dünya çapında milyonlarca çocuk, çatışmalar nedeniyle temel haklarından mahrum kalıyor. Onların güvenliği ve eğitimi önceliğimiz olmalıdır.” ifadelerini kullandı. Trump, BM üye ülkelerini çatışmalardan etkilenen çocukların korunması için ortak politikalar geliştirmeye çağırdı.

İRAN'DA ÖLEN ÇOCUKLAR İÇİN HİÇBİR ŞEY DEMEDİ

Oturum sırasında Trump, çocukların savaş alanlarında kullanılması, silahların etkileri ve psikolojik travmaların önlenmesi konularına değindi. ABD’nin, insani yardımlar ve barış girişimleri ile bu çocukların yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Melanie Trump'ın, İran'da hayatını kaybeden çocuklar için bir şey söylememesi, hem dikkat çekti hem de tepkilere neden oldu.

ABD-İSRAİL SALDIRISINDA 153 ÖĞRENCİ, 17 ÖĞRETMEN CAN VERDİ

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve 17 öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve 17 öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanılmıştı.

BM'DE GENİŞ KATILIM

Toplantıya, BM Güvenlik Konseyi üyeleri, uluslararası insani yardım kuruluşları temsilcileri ve çocuk hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Yapılan görüşmelerde, acil müdahale ve eğitim programlarının yanı sıra çatışma bölgelerindeki çocukların güvenliğinin artırılması için somut adımlar tartışıldı.

Toplantının ardından BM yetkilileri, alınan kararların uygulanması ve çocukların korunması konusunda uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde çalışmaların hız kazanacağını belirtti.