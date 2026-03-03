SON DAKİKA! TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Mart 2026 kira artış oranı belli oldu

Kira zam oranının üst sınırı, enflasyon artışına bağlı olarak belirleniyor.

Konut ve iş yeri kiralarında Mart 2026 artış oranı da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre belirlendi.

Şubat ayında kira artış oranı yüzde 33,98 olmuştu.

Son dakika haberine göre ev ve iş yerleri için mart ayında tavan kira artış oranı yüzde 33,39 oldu.

KİRA ZAM ORANI HESAPLANMASINA ÖRNEK

Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerlerinin kira zammına dair örnekler şöyle:

20 bin liradan 26 bin 678 liraya

25 bin liradan 33 bin 347 lira 50 kuruşa

30 bin liradan 40 bin 17 liraya

35 bin liradan 46 bin 686 lira 50 kuruşa

40 bin liradan 53 bin 356 liraya

45 bin liradan 60 bin 25 lira 50 kuruşa

50 bin liradan 66 bin 695 liraya

55 bin liradan 73 bin 364 lira 50 kuruşa

60 bin liradan 80 bin 34 liraya