Sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, şarampole devrildi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde ilerleyen Satılmış Cesur (50) idaresindeki 34 DZ 0566 plakalı LPG yüklü tanker, kontrolden çıktı.

Tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay anında can verdi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik önlemi alındı

Kaza yerine gelen sürücünün bir yakını ise gözyaşlarını tutamadı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Trafik ekiplerince, tankerin patlama riskine karşı güvenlik önlemi alındı. Ulaşım ise tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı.

Kırıkkale'de devrilen LPG yüklü tankerin sürücüsü kurtarılamadı VİDEO

