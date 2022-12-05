Petrol
86.77
1.40%
Euro
19.634
0.02%
Dolar
18.6378
0.02%
Altın
1.064
-1.14%
Borsa
4958
0.00%
Bitcoin
322.831
-0.16%
BTXN Coin
5.52
0.91%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    Kırıkkale'de devrilen LPG yüklü tankerin sürücüsü kurtarılamadı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, şarampole devrildi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
    • 05.12.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 17:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de devrilen LPG yüklü tankerin sürücüsü kurtarılamadı

    Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde ilerleyen Satılmış Cesur (50) idaresindeki 34 DZ 0566 plakalı LPG yüklü tanker, kontrolden çıktı.

    Tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    Olay anında can verdi

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kırıkkale de devrilen LPG yüklü tankerin sürücüsü kurtarılamadı #1

    Güvenlik önlemi alındı

    Kaza yerine gelen sürücünün bir yakını ise gözyaşlarını tutamadı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Trafik ekiplerince, tankerin patlama riskine karşı güvenlik önlemi alındı. Ulaşım ise tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı.

    Kırıkkale'de devrilen LPG yüklü tankerin sürücüsü kurtarılamadı VİDEO

    Kırıkkale de devrilen LPG yüklü tankerin sürücüsü kurtarılamadı #2

    Kırıkkale de devrilen LPG yüklü tankerin sürücüsü kurtarılamadı #3


    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman? Birbirinden farklı Dünya Türk Kahvesi Günü mesajları ve sözleri
    Gündem

    Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman? Birbirinden farklı Dünya Türk Kahvesi Günü mesajları ve sözleri

    Yalova’da, çete lideri evlilik teklifine helikopterle gitti
    3. Sayfa

    Yalova’da, çete lideri evlilik teklifine helikopterle gitti

    Görüş Bildir