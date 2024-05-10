O ada dünyanın en lanetli adası! Yaşayan herkesin sonunun aynı olduğu ada bakın neredeymiş… Bir ada düşünün ki yaşayan herkesin sonu aynı olmuş ve dünyanın en lanetli adası olarak anılan. Unvanı 1920’lere dayanan bu adanın içinde yaşayan herkes aynı kadere mahkum olmuş. İşte, dünyanın en lanetli adası…

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Doğal güzellikleriyle hemen herkesi büyüleyen İtalya’da öyle bir ada var ki unvanını duyanın ürpermemesi elde değil. İtalya’nın Napoli şehrinde yer alan Gaiola Adası 1920’lerden bu yana “dünyanın en lanetli adası” olarak anılmaya devam ediyor.

Ada üzerinde bulunan o evde yaşayanlar ise aynı mahkus kadere sahip. Gaiola adasının bu kötü unvanın sebebi tamamıyla yaşayan birçok insanın başına lanetli olayların gelmiş olması.

Söz konusu adada yaşayan kişilerin bazıları ölürken bazıları ise maddi sıkıntılar yaşayarak adadan ayrıldılar. Bu adaya ilk olarak 1920 yılında yerleşerek evi yaptıran Hans Broun gizemli bir şekilde evde halıya sarılarak ölü bulunması ile olaylar yaşanmaya başlıyor.

Lanetli ada olarak anılmaya başlandı…

Yaşanan bu olayın ardından lanetli olarak anılmaya başlayan Giaola Adası’nda ki eve Hans’ın ardından yerleşen Ottı Grubnoc’ta ölü olarak bulundu. Bu ölümlerin ardından lanetli olarak anılmasına rağmen adaya yerleşen oldukça varlıklı biri her ne kadar ölümle ayrılmasa da o da ciddi maddi çöküntüler içine girerek adadan ayrıldı.

Varlıklı olan kişinin de adadan ayrılmasının ardından ada yine boş kalmadı. Bu kez yerleşen 4. Sahibi de akrabalarının bir bir ölümüne şahit olarak adadan ayrıldı. Son olarak adanın son sahibi olan 5. Kişi ise katil suçlamasıyla karşıya kalarak hapse gitmek zorunda kaldı.

Bu tür olaylara ev sahipliği yaptığı için lanetli olarak anılan Gaiola Adası, berrak denizin ortasında adeta bir inci gibi duruyor. Her ne kadar kötü olaylar ile anılıyor olsa da adayı görmek için gelen kişiler Napoli Körfezi’ne adeta akın ediyor.