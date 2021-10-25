Euro
11.3631
1.53%
Dolar
9.729
1.32%
Altın
562.26
1.57%
Borsa
1.48
0%
Bitcoin
600.182
2.37%
BTXN Coin
20.85
-1.04%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Kırıkkale'de iş makinesi ile duvar arasına sıkıştı, öldü

    Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde iş makinesi ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 07:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de iş makinesi ile duvar arasına sıkıştı, öldü

    Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı için yapılan tünel kazı çalışmaları sırasında Ahmet İnan (56) isimli işçi, iş makinesi ile duvar arasına sıkıştı.

    MESAİ ARKADAŞLARI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

    Ağır yaralanan 56 yaşındaki İnan, mesai arkadaşları tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    İnan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir