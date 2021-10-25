Kırıkkale'de iş makinesi ile duvar arasına sıkıştı, öldü

Kırıkkale'de iş makinesi ile duvar arasına sıkıştı, öldü

Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde iş makinesi ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı için yapılan tünel kazı çalışmaları sırasında Ahmet İnan (56) isimli işçi, iş makinesi ile duvar arasına sıkıştı.

MESAİ ARKADAŞLARI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Ağır yaralanan 56 yaşındaki İnan, mesai arkadaşları tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

İnan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.