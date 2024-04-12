Kırıkkale'de kazazedelere yardıma giden gence otomobil çarptı Kaza yapan hafif ticari araçtaki yaralılara yardım etmek için yola çıkan 24 yaşındaki gence otomobil çarptı. Ağır yaralı genç kurtarılamadı.

İHA

Gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunun 30.'uncu kilometresinde, alkollü olduğu öğrenilen İ.A. idaresindeki 06 CZF 930 plakalı hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralananlara yardım etmek isteyen gence otomobil çarptı

Aradan bir süre sonra aynı yerde ikinci bir trafik kazası daha meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 COS 10 plakalı otomobil, kaza yapan hafif ticari araçtaki yaralılara yardım etmek için yola çıkan Yunus Kızılırmak'a ardından da S.Y.'nin kullandığı 71 T 20256 taksiye arkadan çarptı. Otomobiliyle yayaya ve taksiye çarpan sürücü, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Ağır yaralanan genç kurtarılamadı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı Kızılırmak ile hafif ticari araç sürücüsü İ.A. ve yanında yolcu olarak bulunan E.B. yaralandı. Ağır yaralı olarak Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaya 24 yaşındaki Kızılırmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızılırmak'ın Yüksek İhtisas Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalıştığı öğrenildi. Tedavi altına alınan sürücü İ.A. ve yolcu E.B.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Alkollü sürücü hakkında işlem yapıldı

Olay yeri inceleme ekiplerince, yayaya çarpan otomobilde inceleme yapıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza alanında yapılan çalışmalarının ardından araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Trafik ekipleri, alkollü olduğu belirlenen hafif ticari araç sürücüsü İ.A.'nın ehliyetine 6 el koyarak, 6 bin 324 lira da para cezası uyguladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)