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    Kırıkkale'de kumar oynayan 19 kişiye 118 bin lira ceza yazıldı

    Kahvede koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, okey ve iskambil oynayan 19 kişiye toplam 118 bin 750 TL ceza uygulandı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 17:40
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    Kırıkkale'de kumar oynayan 19 kişiye 118 bin lira ceza yazıldı

    Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki kahveye, ihbar üzerine baskın yaptı.

    İçerideki 19 kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek, okey ve iskambil oynadığı belirlendi.

    118 BİN LİRA CEZA

    Bu kişilere, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 118 bin 750 TL ceza kesildi. Kahve sahibi hakkında da işlem yapıldı.

    Kırıkkale de kumar oynayan 19 kişiye 118 bin lira ceza yazıldı #1

    Kırıkkale de kumar oynayan 19 kişiye 118 bin lira ceza yazıldı #2

    Kırıkkale de kumar oynayan 19 kişiye 118 bin lira ceza yazıldı #3

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