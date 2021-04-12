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Kırıkkale'de kumar oynayan 19 kişiye 118 bin lira ceza yazıldı

Kırıkkale'de kumar oynayan 19 kişiye 118 bin lira ceza yazıldı

Kahvede koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, okey ve iskambil oynayan 19 kişiye toplam 118 bin 750 TL ceza uygulandı.