Kırıkkale’de otomobil, su kanalına yuvarlandı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Bilal Kayalak, otomobili ile Kalecik Kavşağı’nda su kanalına yuvarlandı. Kayalak, ter dönen otomobilin içinden yara almadan kurtuldu.

Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerinde gece saatlerinde otomobili ile seyir halinde olan Bilal Kayalak, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kalecik Kavşağı’nda otomobil, su kanalına ters devrildi.

112 Acil Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Sürücü Bilal Kayalak, kazadan yara almadan kurtuldu.

Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

ÇEKİCİ İLE ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri, LPG’li otomobilde tedbir aldı.

Çekici vasıtasıyla su kanalından çıkartılan otomobil otoparka kaldırıldı.