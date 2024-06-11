Kırıkkale'de takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
İHA

merkez Alparslan Türkeş Bulvarı'nda ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan otomobil hurdaya döndü.

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 yaralı

Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)