Kırıkkale'de takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

İHA
Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarı'nda ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan otomobil hurdaya döndü.
Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 yaralı
Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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