Kırıkkale'de trafoya çarpan araç dereye düştü

DHA
Kırıkkale merkez Bahçelievler Mahallesi'nde U.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp Kent Güvenlik Yönetim Sistemi trafosuna çarptı.
Kazanın şiddetiyle savrulan araç, Çoruhözü Deresi'ne savruldu.
Kazada sürücü araçta sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Yaralı sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan U.Ç., ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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