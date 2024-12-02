İHA
Kırıkkale'de yasak aşk cinayeti..
Dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta meydana gelen olayda, motosikletiyle evine gitmekte olan Mehmet Tektaş, M.Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı.
M.Ç., annesiyle gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü Tektaş'a tabancayla ateş ederek vurdu. Mehmet Tektaş, vücuduna isabet eden 5 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.
BABA VE OĞUL TUTUKLANDI
Cinayet sonrası şüpheli M.Ç. ve babası B.Ç., otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, baba ve oğulu Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Baba ve oğul, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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