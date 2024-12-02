Haberler



3. Sayfa



Kırıkkale'de yasak aşk cinayetinde baba ve oğul tutuklandı

Kırıkkale'de yasak aşk cinayetinde baba ve oğul tutuklandı Kırıkkale'de annesiyle gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı ve babası, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi..