Kırıkkale'de yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda öldürüldü Kırıkkale'de yaşayan 80 yaşındaki kadın, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından evinde kesici aletle öldürüldü. Olay, torununun eve gelmesiyle ortaya çıktı.

İHA

Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 3. katında yaşayan Gülistan Avcı, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Yaşlı kadını hareketsiz halde buldu

Torunu eve geldiğinde, babaannesini yerde hareketsiz yatarken buldu ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kesici aletle öldürüldü

Yapılan ilk incelemelere göre, Gülistan Avcı'nın kesici bir aletle öldürüldüğü belirlendi.

Cenaze, detaylı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Saldırgan aranıyor

Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu ve saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, mahalle sakinlerinden de bilgi toplandı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)