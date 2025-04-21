Kırklareli merkezli 22 ilde narkotik operasyonu: 4 gözaltı

DHA

Kırklareli'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, sosyal medya platformları incelendi.

Ekipler, bu platformlarda oluşturulan sohbet odaları ile anlık mesajlaşma uygulamalarında yer alan iletişim gruplarında kargo yolu ile uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirledi.

22 İLDE OPERASYON

Çalışmanın ardından Ankara, Balıkesir, Nevşehir, Muğla, Aydın, Kocaeli, Kilis, Denizli, Kırıkkale, Ardahan, Samsun, Bayburt, Kayseri, Zonguldak, Manisa, Isparta, Edirne, Konya, Aksaray, Kütahya, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere 22 ilde 28 kargo yakalaması ve 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Kargo ile uyuşturucu sattıkları belirlenen B.D., B.G., A.D. ve H.İ.T. ise İstanbul, Ankara ve Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırklareli'ne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.D., B.G. A.D., tutuklandı, H.İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 526,88 gram skunk, 346,15 gram esrar, 8,40 gram likit esrar, 1,78 gram kokain, ruhsatsız 2 tabanca, 80 mermi, 2 grinder, 13 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu paketlemede kullanılan vakum cihazı, uyuşturucu gönderiminde kullanılan kargo poşetleri ve 1 kutu eldiven ele geçirildi.