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    Kırklareli’de 8 ülkeden 146 göçmen yakalandı

    Jandarma uygulamalarında 146 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı belirlenen 25 şüpheli ise gözaltına alındı. Göçmenler geri gönderme merkezine, organizatörler karakola götürüldü.
    • 13.09.2022 - 16:45
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    Kırklareli’de 8 ülkeden 146 göçmen yakalandı

    Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Lüleburgaz, Babaeski, Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yolu üzerinde uygulama yaptı.

    146 göçmen yakalandı

    Uygulamada Suriye, İran, Bangladeş, Irak, Afganistan, Fas, Cezayir ve Filistin uyruklu 146 kaçak göçmeni yakaladı.

    Göçmenlere organizatörlük yapan 25 şüpheli de gözaltına alındı.

    Organizatörlerin silahlarına ve aldıkları paralara el konuldu

    Şüphelilerinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, bıçak, kama, 21 cep telefonu ile göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 600 euro ile 14 bin 365 lira ele geçirildi.

    Kaçaklar, geri gönderilecek

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    DHA’nın haberine göre gözaltındaki 25 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.


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