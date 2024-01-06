Kırklareli'nde boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı Lüleburgaz ilçesinde okulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmeni tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Son zamanlarda meydana gelen boğulma vakalarında, ilk yardımla ilgili bilgilerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz.

Yemek yerken nefes borusu tıkandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Emrullah Efendi Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin teneffüste yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı.

Öğrencinin durumunu fark eden arkadaşları, koridordaki İngilizce öğretmeni Rezzan Çelik'e bilgi verdi.

Heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı

Öğretmenin Heimlich manevrasıyla kısa sürede nefes borusundaki cismin çıkması üzerine öğrenci tekrar rahat nefes almaya başladı.

Öğretmenin çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.