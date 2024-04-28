Kayserispor'dan Pendikspor deplasmanında kritik üç puan Kayserispor, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1'lik skorla yenerek kritik bir galibiyete imza attı.

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Süper Lig'in 34. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede İbrahim Üzülmez'in takımı Pendikspor ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakadan konuk ekip Kayserispor, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Kayserispor, deplasmanda iki golle kazandı

Karşılaşmanın 7. dakikasında Badou N'Diaye'nin golüyle 1-0 öne geçen Pendikspor skoru koruyamadı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Boa Morte ile skoru eşitleyen Kayserispor, 56. dakikada Mehdi Bourabia'nın golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Pendikspor'da Mame Thiam'ın attığı gol, golün öncesinde elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Kayserispor'da ikinci golü atan isim Mehdi Bourabia, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Pendikspor, 30 puanda kaldı

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, 6 maç sonra kazanarak puanını 40 yaptı ve düşme hattında uzaklaştı. Pendikspor ise 30 puanla ateş hattında kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Pendikspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.