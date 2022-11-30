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    Kırklareli’nde Bulgar turisti gasbeden şahıs tutuklandı

    Bulgar turistin çantasını gasbeden O.Ç. isimli şüpheli ile çanta içindeki parayı bozdurduğu tespit edilen E.Ç. gözaltına alındı. O.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
    • 30.11.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 16:04
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    Kırklareli’nde Bulgar turisti gasbeden şahıs tutuklandı

    Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine gelen E.H.N. isimli Bulgar turist, arabasına binip gideceği esnada gasbedildi.

    Turist, bir şahsın kendisini tutup silkeleyerek çantasını alıp kaçması üzerine polise durumu bildirdi. İhbar üzerine Lüleburgaz Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Ekipler, çantayı çaldığı iddia edilen şüphelinin O.Ç. olduğunu tespit etti.

    İHA’nın haberine göre; şüpheli O.Ç., düzenlenen operasyon ile yakalandı. Öte yandan, E.Ç. isimli bir şahsın da kuyumcuda parayı bozdurduğu tespit edildi.

    Çantadan çıkanlar, sahibine iade edildi

    Gözaltına alınan O.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. E.Ç. ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Çantanın içinde bulunan 29 bin 500 lira, pasaport, işitme cihazı ve broş sahibine teslim edildi.

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