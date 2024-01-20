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Kırklareli'nde yüzükten kapı tokmağına kadar tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi

Kırklareli'nde yüzükten kapı tokmağına kadar tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda Roma, Anadolu, Osmanlı ve Pers dönemlerine ait objelerin ele geçirildiği bildirildi.