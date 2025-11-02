Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suç ve suçluyla mücadele, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda başarılı bir operasyona daha imza atıldı.

Operasyonun detaylarını sosyal medya platformu X hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

"11 SUÇLU YAKALANDI VE ÜLKEMİZE İADE EDİLDİ"

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 11 suçlunun çeşitli ülkelerden yakalanarak Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyuran Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Kırmızı bültenle aradığımız 9, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu, Gürcistan(6), Almanya(3), Arnavutluk ve Belçika'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., R.A., Ö.İ., R.O., Z.Y., G.Y., E.L., U.Ç., T.C. ile ulusal seviyede aranan S.V. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

"ŞAHISLARIN İZİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRDÜK"

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, asayiş ve siber suçlarla mücadele daire başkanlıklarımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

SUÇLARI VE YAKALANDIKLARI ÜLKELERİ PAYLAŞTI

"İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birliğiyle; 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Gürcistan'da,

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.A. isimli şahıs Gürcistan'da,

'İş yerinde silahla yağmaya teşebbüs, silahla geceleyin iş yerinde yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri taşıma, silahla tehdit ve suç üstlenme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.İ. isimli şahıs Gürcistan'da,

'Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.O. isimli şahıs Gürcistan'da,

'Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Z.Y. isimli şahıs Almanya'da,

'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.Y. isimli şahıs Almanya'da,

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.L. isimli şahıs Almanya'da,

'Tasarlayarak öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.Ç. isimli şahıs Arnavutluk'ta,

'Hırsızlık (2 kez), nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme (2 kez), mala zarar verme (2 kez), iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.C. isimli şahıs Belçika'da,

'Dolandırıcılık, mühür bozma, vergi usul kanununa muhalefet, 1072 sayılı kanuna aykırılık' suçlarından ulusal seviyede aranan S.V. isimli şahıs Gürcistan'da,

'Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, hırsızlık' suçlarından ulusal seviyede aranan A.G. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize geri getirildi."

"SUÇLULARI BİR BİR YAKALAYIP GERİ GETİRİYORUZ"