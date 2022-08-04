Kırşehir'de 200 euro ile sigarasını yaktı

Kırşehir'de 200 euro ile sigarasını yaktı

Özel bir hastane sahibi olan M.G.'nin oğlu E.G. ve yeğeni S.G., 200 euro ile sigara yakarak çektiği videoyu sosyal medyada yayınlayınca şahsa tepki yağdı.

Kırşehir'de bulunan özel bir hastanenin sahibinin oğlu ve yeğeni, yaptıkları davranışla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Birlikte vakit geçiren iki kuzen E.G. ve S.G., 200 euro ile sigara yakıp kahve içti.

O video tepkilere neden oldu

E.G. tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, tepki çekerken elden ele dolaştı.

İHA'nın haberine göre; videoyu izleyen Kırşehirlilerden ise tepki yorumları art arda geldi.

Kırşehir'de 200 euro ile sigarasını yaktı VİDEO



Hastane sahibi daha önce bir video paylaşmıştı

Hastane sahibi M.G., sosyal medya hesabında daha önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren paylaşımlar yapılmıştı.

Yaşanan bu durum sonrası M.G., sosyal medya hesaplarının çalındığını ve paylaşımları kendisinin yapmadığını öne sürmüştü.



