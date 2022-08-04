Petrol
96.19
-0.61%
Euro
18.3121
0.38%
Dolar
17.9611
0.19%
Altın
1.027
1.01%
Borsa
2724
1.47%
Bitcoin
413.000
-1.62%
BTXN Coin
8.54
-4.04%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Kırşehir'de 200 euro ile sigarasını yaktı

    Özel bir hastane sahibi olan M.G.'nin oğlu E.G. ve yeğeni S.G., 200 euro ile sigara yakarak çektiği videoyu sosyal medyada yayınlayınca şahsa tepki yağdı.
    • 04.08.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 16:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırşehir'de 200 euro ile sigarasını yaktı

    Kırşehir'de bulunan özel bir hastanenin sahibinin oğlu ve yeğeni, yaptıkları davranışla sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Birlikte vakit geçiren iki kuzen E.G. ve S.G., 200 euro ile sigara yakıp kahve içti.

    O video tepkilere neden oldu

    E.G. tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, tepki çekerken elden ele dolaştı.

    İHA'nın haberine göre; videoyu izleyen Kırşehirlilerden ise tepki yorumları art arda geldi.

    Kırşehir'de 200 euro ile sigarasını yaktı VİDEO

    Kırşehir de 200 euro ile sigarasını yaktı #1

    Hastane sahibi daha önce bir video paylaşmıştı

    Hastane sahibi M.G., sosyal medya hesabında daha önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren paylaşımlar yapılmıştı.

    Yaşanan bu durum sonrası M.G., sosyal medya hesaplarının çalındığını ve paylaşımları kendisinin yapmadığını öne sürmüştü.

    Kırşehir de 200 euro ile sigarasını yaktı #2

    Kırşehir de 200 euro ile sigarasını yaktı #3

    Kırşehir de 200 euro ile sigarasını yaktı #4

    Kırşehir de 200 euro ile sigarasını yaktı #5


    İlginizi Çekebilir

    Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2022 Temmuz ayı enflasyon rakamları...
    Gündem

    Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2022 Temmuz ayı enflasyon rakamları...

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    KPSS'nin yeni takvimi 17 Eylül'de başlayacak
    Gündem

    KPSS'nin yeni takvimi 17 Eylül'de başlayacak

    Görüş Bildir