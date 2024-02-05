Kırşehir'de bekçinin kalbinden bıçaklandığı arbedenin görüntüleri ortaya çıktı Kırşehir'de bekçinin gürültü yapıp çevreye rahatsızlık verdiği için uyardığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanıp ağır yaralandığı arbede güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

Kırşehir merkeze Ahi Evran Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde B.Y.'nin (31) de bulunduğu mahalle bekçileri mesai bittikten sonra arkadaşlarıyla birlikte sokak arasında alkol alan Kürşat Bayındır (35) ve yanında bulunan 2 kişiyi çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle uyardı.

Bölgeden uzaklaşan bekçileri yaklaşık 500 metre takip eden gruptakilerden Kürşat Bayındır ile bekçi B.Y. arasında tartışma çıktı.

Kalbinden bıçakladı

Yaşanan gerginliğin ardından Kürşat Bayındır, cebinden çıkardığı bıçakla bekçi B.Y.'yi kalbinden yaraladı.

Saldırgan, diğer bekçiler tarafından etkisiz hale getirilirken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan B.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 kişi tutuklandı

Saldırgan Kürşat Bayındır ile beraberindeki A.B. (22), S.D. (35) ve E.T. (26) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat Bayındır ve A.B. tutuklanırken E.T. adli kontrol şartıyla, S.D. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

B.Y.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaşananlar kamerada

Diğer yandan yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde arbede yaşandığı ardından şüphelilerin kaçtığı görüldü.

Şüphelilerin arkasından koşan bekçilerin saldırgan Kürşat Bayındır'ı yakaladıkları da kameralara yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)