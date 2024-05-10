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Kırşehir'de çeşmelerden çamur aktı

Kırşehir'de çeşmelerden çamur aktı Son günlerde akraba atamalarıyla gündem olan Kırşehir Belediyesi, şimdi de çeşmelerden çamur akmasıyla sosyal medyada viral oldu.