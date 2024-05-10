Kırşehirli vatandaşlar, sabah çeşmelerden çamur aktığını görünce şok geçirdi.
Vatandaşlar, çeşmelerden çamur akan anların görüntülerini ve fotoğraflarını sosyal medyada da paylaştı.
Çeşmelerden su yerine çamur akması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
Su yerine çamur aktı
Ana su kuyusunda meydana gelen arızalar nedeniyle çeşmelerden çamur akmasına gelen tepkiler üzerine Kırşehir Belediyesi de sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "İçme suyu kuyusunda meydana gelen çökme nedeniyle ana isale hattına bir miktar çamur karıştığı görüldüğünden kısa süreli su kesintisiyle birlikte vatandaşlarımızın bir süre içme suyu kullanmamaları rica olunur." denildi.
Akraba atamalarıyla gündeme gelmişti
Öte yandan son günlerde akraba atamalarıyla gündem olan Kırşehir Belediyesi, şimdi de çeşmelerden çamur akmasıyla sosyal medyada viral oldu.
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