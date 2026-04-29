Kırşehir'de drone ile trafik denetimi: Gören emniyet kemerini taktı

Yeni kanun ile beraber trafik denetimler artırıldı.

Ekipler, ülke genelinde kural ihlali yapan sürücüleri belirlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda adresler son olarak Kırşehir'i gösterdi.

DRONE DESTEKLİ DENETİM YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri uygulamada drone destekli denetimle sürücüleri mercek altına aldı.

Özellikle emniyet kemeri kullanımı ve seyir halinde cep telefonu ile konuşma ihlallerine odaklanan ekipler, havadan yapılan kontrollerle kural ihlallerini tek tek tespit etti.

DRONE'NU GÖRÜNCE KEMER TAKTILAR

Drone'u fark eden bazı sürücülerin emniyet kemerini apar topar taktığı, bazılarının ise cep telefonunu bıraktığı gözlendi.

ÇOK SAYIDA İŞLEM UYGULANDI

Kurallara uymadığı belirlenen sürücüler hakkında idari işlem başlatılırken, ekiplerin drone destekli denetimlerinin aralıksız süreceği bildirildi.