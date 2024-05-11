Kırşehir'de köpeğe çarpmamak isteyen sürücü, kazada can verdi Aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü Kadir Şahin, aracının istinat duvarına çarpmasıyla hayatını kaybetti.

DHA

Başıboş köpekler, bir insanın daha canına mal oldu.



Bu sabah saat 10.00 sıralarında Kırşehir-Ortaköy yolu 15'inci kilometrede Kadir Şahin(25), yola çıkan köpeğe çarpmamak için 40 EA 643 plakalı otomobiliyle ani manevra yapınca istinat duvarına çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadir Şahin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köpeğin yara almadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)