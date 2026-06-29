Servet ödedi! Lvbel C5 yeni arabasını paylaştı

''Havhavhav'' şarkısıyla ünlenen rapçi Lvbel C5, gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur, servet ödediği yeni otomobilini sosyal medyadan hayranlarıyla paylaştı.

PLAKA DA ÖZEL

Lvbel C5'in paylaşımı kısa sürede ilgi çekerken otomobilinin plakasının da özel olduğu görüldü. Rapçi Lvbel C5'in yeni aldığı araba 8 milyon 500 bin TL değerinde.

RİHANNA'YA BENZETİLMİŞTİ

Aldığı kilolar yüzünden ünlü rapçinin son hali Rihanna'ya benzetilmişti. Ünlü isim, kilo almasına sebep olan sağlık sorununu açıklamıştı.

Lvbel C5, aldığı kiloların yaşam tarzı nedeniyle değil, sağlık sorunu yüzünden olduğunu belirtmişti. 24 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Sağlık sorunlarımla alakalı. Böbreklerimle alakalı bir sıkıntı. Vücudum ayak bileklerime kadar ödem tuttu." ifadelerini kullanmıştı.