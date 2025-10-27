Kırşehir’de takside 21,5 kilo kaçak altın ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, analiz ve saha çalışmaları kapsamında bir taksiyi kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

VALİZLERE GİZLENMİŞ 21,5 KİLO KAÇAK ALTIN BULUNDU

Taksinin yolcusu C.T.’ye ait 2 valizde yapılan aramada, kıyma ve hamur yoğurma makineleri ile 2 ayakkabı üretim kalıbı içerisine gizlenmiş toplam 21 kilo 506 gram kaçak altın bulundu.

ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan C.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Kaçakçılıkla mücadele alanlarında yürütülen planlı ve kararlı çalışmalar, ilimizin huzur ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu operasyonları gerçekleştiren ekiplerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.