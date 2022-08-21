Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi isabet etti

Kartepe ilçesinde evinin önünde oturan Musa İlter, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta yaşayan dedesini ziyarete gelen Musa İlter, evlerinin önünde dedesinin yanında oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralı çocuk ameliyata alındı

Yakınları, çocuğu Kartepe'de bulunan özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Musa, Gebze'de bulunan özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.