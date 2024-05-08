Gizemi çöz, zekanı kanıtla! Çöldeki gizli lambayı 7 saniyede bulan, ninja sayılıyor En keskin görüşe sahip okuyucular, çöldeki lambayı 7 saniyede bulabilirler. Onlardan biri misin? Şimdi gözlem becerilerinizi test edin!

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Optik illüzyonlar, bir resim içindeki gizli bir öğeyi belirli bir süre içinde bulma fikrine dayanır.

Bu aktivite konsantrasyonu artırmak, dikkati ve konsantrasyonu artırmak için faydalıdır.

Bu bulmacalar hem çocuklar hem de yetişkinler arasında popülerdir ve ayrıntılara dikkat etme ve görsel algı gibi bilişsel becerileri geliştirmenin eğlenceli bir yolu olarak kullanılır.

Bu aktivitede size bir resim sunulacak ve önünüzdeki zorluk gizli öğeyi tespit etmek olacak.

Hazırsanız, başlayın!

Yukarıda paylaşılan görselde okuyucuların karşısına bir çöl manzarası sunuluyor.

Arka planda piramitler görülürken, ön planda deveye binen turistler görülüyor.

Göreviniz ise bu çölde gizlenen lambayı 7 saniye içinde bulmak.

Bu aktivite görsel yeteneğinizi test edecektir.

Resmin ayrıntılarına dikkat ederseniz lambayı fark edebilirsiniz.

Hala bulmakta zorlanıyorsanız aşağıdaki cevaba göz atın: