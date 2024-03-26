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Kocaeli'de 5 iş yerine sıçrayan yangın sonrası ceset bulundu

Kocaeli'de 5 iş yerine sıçrayan yangın sonrası ceset bulundu Kocaeli'de sanayi sitesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan ve çevredeki 5 iş yerine sıçrayan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.