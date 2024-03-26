Kocaeli'de 5 iş yerine sıçrayan yangın sonrası ceset bulundu

DHA
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde geri dönüşüm deposunda başlayan ve 5 iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından incelemelerde bulunan itfaiye ekipleri yangının başladığı geri dönüşüm deposunun 2. katında bir kişinin tamamen yanmış cansız cesedine ulaştı.
İnceleme yapıldı
Durumun bildirilmesinin ardından polis ekipleri dükkan içerisinde olay yeri inceleme yaptı.
Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze otopsi yapılması ve kimliğinin tespit edilmesi amacıyla Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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