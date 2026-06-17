Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de dahil olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekiliyor.

Devler Ligi macerasına ikinci eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, 13.00'teki kuraya seri başı olarak katıldı.

Sarı-lacivertliler, İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Gornik Zabrze ile eşleşecek.

Kurada ilk çekilen takım ev sahibi olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu maçları 21-22 ve 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.