Donald Trump'ın "ölü balık" tokalaşması dikkat çekti: İşte anlamı

ABD Başkanı Donal Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile G7 Zirvesi'nde buluşru.

Trump'ın Macron'la gerçekleştirdiği tokalaşma, yalnızca sosyal medya kullanıcılarının değil, beden dili uzmanlarının da dikkatini çekti.

Görüntülerdeki el sıkışmasının klasik ve güçlü bir tokalaşmadan oldukça farklı olduğu öne sürüldü.

İsteksiz tokalaştı

Beden dili analizlerinde "ölü balık el sıkışması" olarak adlandırılan bu hareket, kişinin elini gevşek bırakması ve karşı tarafa güçlü bir kavrama hissi vermemesi şeklinde tanımlanıyor.

Uzmanlara göre bu tür tokalaşmalar bazen yorgunluk, isteksizlik veya düşük enerji göstergesi olarak yorumlanabiliyor.

Tokalaşmanın dikkat çekmesinin bir diğer nedeni ise Trump'ın geçmişte sergilediği tavırlarla tezat oluşturması oldu.

ABD Başkanı, yıllardır dünya liderleriyle yaptığı sert ve baskın el sıkışmalarıyla tanınıyor.

Özellikle Macron ile geçmişte yaşadığı ve adeta bir güç mücadelesine dönüşen tokalaşmalar uluslararası basında geniş yer bulmuştu.

Bu nedenle G7 Zirvesi'nde kaydedilen son görüntüler, uzmanlar tarafından "alışılmış Trump davranışının dışında" olarak değerlendirildi.